"هردبشت" فيلم ينطلق في صالات العرض اللبنانية

"هردبشت" ينطلق في صالات العرض اللبنانية...

ينطلق فيلم "هردبشت" في صالات العرض اللبنانية، ويتناول قصصا واقعية من بعض الاحياء الفقيرة.