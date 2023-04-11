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"هردبشت" فيلم ينطلق في صالات العرض اللبنانية
أخبار لبنان
2023-04-11 | 14:06
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"هردبشت" فيلم ينطلق في صالات العرض اللبنانية
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"هردبشت" فيلم ينطلق في صالات العرض اللبنانية
"هردبشت" ينطلق في صالات العرض اللبنانية...
ينطلق فيلم "هردبشت" في صالات العرض اللبنانية، ويتناول قصصا واقعية من بعض الاحياء الفقيرة.
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