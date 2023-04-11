وفاة طفل بعد سقوطه من الطابق الاول في بحنين – المنية

وفاة طفل جراء سقوطه من الطابق الاول..

لقي الطفل ح. أ (3 سنوات)، سوري الجنسية، حتفه إثر تعرضه لحادث سقوط من الطابق الأول من مبنى في بلدة بحنين – المنية.



وقد نقل وهو في حالة صحية حرجة إلى مستشفى الخير في المنطقة لتلقي العلاج إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة لاحقا متأثرا بإصابته.