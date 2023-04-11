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باسيل: لا نقبل على أرضنا الا بالسلاح اللبناني في يد اللبنانيين
أخبار لبنان
2023-04-11 | 17:01
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باسيل: لا نقبل على أرضنا الا بالسلاح اللبناني في يد اللبنانيين
باسيل في إفطار رمضاني في جبيل: اتفاق القاهرة مات وفتح لاند لم تعد موجودة ولا نقبل على أرضنا الا بالسلاح اللبناني في يد اللبنانيين
أكّد رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، أن "القدرة على العيش والتأقلم مع التنوع هي ما تجعلنا نستمر. وقال: "كما وإننا نأمل في ان نجمع في النظام اللبناني المركزية السياسية والدفاعية والنقدية من جهة واللامركزية الادارية والمالية من جهة ثانية وهذا صلب الوحدة اللبنانية ولا علاقة له بالتجزئة".
وأضاف خلال إفطار رمضاني أقيم في جبيل: "عندما انجزنا وثيقة التفاهم كانت الاستراتيجية الدفاعية التي تحمي لبنان وتدافع عنه ركنا اساسيا فيها، لأننا كنا على اقتناع بأن الجيش اللبناني والمقاومة اثبتا انهما قادران على تحرير لبنان وحمايته".
وشدد باسيل على "أننا اليوم لسنا في حاجة لأن يأتي احد من الخارج كي يحرر ارضنا او يدافع عنا فهناك مراحل من تاريخنا يجب ان نكون قد تعلمنا منها وان لا نكررها".
وقال: "اتفاق القاهرة مات وفتح لاند لم تعد موجودة، ولا نحتاج لأن يأتي احد ويستعمل ارضنا ليبعث برسائل ولا نقبل على ارضنا الا بالسلاح اللبناني في يد اللبنانيين ونريد بلدنا لنا، لا ان يكون مطية لأحد"، مشيرا الى "أننا عاندنا كل الدول الصغيرة والكبيرة كي نقول اننا نريد ان نعيش معا كلبنانيين مهما اختلفنا ولا نقبل بأن يلجأ احد للخارج ليستقوي على الآخر في لبنان".
أخبار لبنان
باسيل
سلاح
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