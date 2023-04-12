جعجع بحث وغريو في التطورات السياسية والإقتصادية

جعجع بحث وغريو في التطورات السياسية والإقتصادية

إلتقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو والمستشار السياسي في السفارة كوانتان جانتيه في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.



وتناول البحث التطورات السياسية والإقتصادية في البلاد.

