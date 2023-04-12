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الدويهي للـLBCI: الحل هو بانتخاب رئيس للجمهورية لكن ليس أي رئيس
أخبار لبنان
2023-04-12 | 03:18
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الدويهي للـLBCI: الحل هو بانتخاب رئيس للجمهورية لكن ليس أي رئيس
الدويهي للـLBCI: الحل هو بانتخاب رئيس للجمهورية لكن ليس أي رئيس
أعلن النائب ميشال الدويهي أنه "كان واضحًا من كل المحادثات والنقاشات في المجلس النيابي أن هناك كتل نيابية غير متحمسة للإنتخابات البلدية،" مشيرًا إلى أنه "كان من الواضح أيضًا أن هناك كتل نيابية ومجموعات سياسية تقول إن ثقافة التأجيل ممنوع أن تستمر ويجب إجراء الإنتخابات البلدية."
ولفت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أنهم "يستسهلون التأجيل لأنهم يعتبرون أن الشأن العام والحياة السياسية لا علاقة لهما بهموم اللبنانيين."
وعن الأزمة في البلد، رأى الدويهي أن "الحل هو طبعًا بانتخاب رئيس للجمهورية لكن ليس أي رئيس، إنما رئيس إصلاحي حيادي إنقاذي يدرك ما يحصل في المنطقة وعلى صعيد العالم."
وأشار إلى أن "الإنهيار كبير جدًا لدرجة أنه من الممكن أن نشهد أمرًا لم نشهده من قبل."
وقال إن "صلاح حنين لديه فرصة جدية للمنافسة ويمكن أن يكون الأوفر حظًا لرئاسة الجمهورية."
واعتبر أنه "علينا اليوم أن ندفش نحو رئيس وصناعة السياسة الخارجية."
وشدد على أنه "مطلوب كلام بالسياسة واضح بطريقة لا يشعر حزب الله أنه يوجد مؤامرة ضده في ما يتعلق بالسلاح،" مؤكدًا أننا "لا يستطيع أن يستمر البلد في ظل وجود سلاح غير شرعي."
أخبار لبنان
ميشال الدويهي
نهاركم سعيد
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