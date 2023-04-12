صراف يدعو الشركات الروسية خلال إستقباله وفداً إستثمارياً روسياً لإعتماد لبنان كمركز لأعمالها للتوسع بإتجاه دول المنطقة

صراف يدعو الشركات الروسية خلال إستقباله وفداً إستثمارياً روسياً لإعتماد لبنان كمركز لأعمالها للتوسع بإتجاه دول المنطقة



استقبل مجلس رجال الاعمال اللبناني الروسي برئاسة جاك صراف وفداً من رجال الأعمال الروس ضم حوالي 60 مستثمراً روسياً، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف وحشد من الفعاليات الإقتصادية اللبنانية ورجال أعمال لبنانيين.



وركز اللقاء على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وخلق شراكات عمل بين الشركات اللبنانية والروسية، فضلاً عن إجراء عرض للفرص الإستثمارية في لبنان.



كما ركز البحث على الميزات التي يتمتع بها لبنان لإعتماده كمركز للشركات الروسية الراغبة بالتوسع الى دول المنطقة.



وأكد صراف سعي مجلس رجال الأعمال اللبناني الروسي لتعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين في المجالات المجدية، مشيراً في هذا الإطار الى زيارات متكررة قامت بها وفود إقتصادية لبنانية الى موسكو قبل جائحة كورونا لهذه الغاية للبحث في تعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي.



كما أكد صراف ان لبنان على الرغم من أزمته الإقتصادية إلا انه لديه عدد من القطاعات والفرص الإستثمارية الواعدة والتي من الممكن ان تكون محط إهتمام القطاع الخاص الروسي، مشيراً الى قطاعات العقار والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.



ولفت صراف الى أن الإنتشار اللبناني الواسع في الدول الخليجية وفي الدول الافريقية يساعد جداً في توسيع أعمال الشركات الروسية في هذه الدول.



كما اشار الى موقع لبنان المميز يجعله مركزاً جيداً للأعمال، داعيا الشركات الروسية الى إعتماد لبنان كمركز لأعمالهم في المنطقة.



من جهته، شكر السفير روداكوف صراف على هذا الإجتماع المميز، مؤكداً إهتمام روسيا بتنمية علاقاتها الإقتصادية مع لبنان.



واشار الى ان هذا الوفد هو أول مجموعة إستثمارية تزور لبنان بعد جائحة كورونا، متمنياً ان ينجح في الوصول الى مبتغاه وإيجاد الفرص الإستثمارية الملائمة والمجدية.



كما شدد روداكوف على أن لبنان على الرغم من الازمة التي يمر فيها إلا أنه لديه الكثير من الميزات الإستثمارية التفاضلية، فضلاً عن موقعه المميز وقطاعه الخاص الديناميكي، وهذا ما يجعله محط أنظار المستثمرين الروس للتوسع بإتجاه المنطقة.



بعد ذلك تم تقديم عروض مختلفة عن عدد من القطاعات الإقتصادية اللبنانية التي تشكل محط إهتمام الوفد الروسي لا سيما قطاعات العقار والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.



ثم دار حوار مطول حول الفرص الإستثمارية اللبنانية المجدية، وكذلك عن المعوقات التي تحد من زيادة التبادل التجاري بين البلدين لا سيما تصدير المنتجات اللبنانية الى روسيا.