الخليل إلتقى وفد نقابة "عمال ومستخدمي كهرباء لبنان"... ووعد بفك الإضراب

الخليل إلتقى وفد نقابة "عمال ومستخدمي كهرباء لبنان"... ووعد بفك الإضراب

إلتقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل وفدًا من نقابة "عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان" عرض له لقرار التخفيضات في التعرفة الكهربائية للعاملين في المؤسسة والتي كان الوزير الخليل أبدى في كتاب إلى مؤسسة كهرباء لبنان عدم موافقته على القرار لمخالفته المادة الخامسة والسبعين من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001 والتي ألغت جميع الإعفاءات كما الرسوم والبدلات المقطوعة وسواه، وكونه يخل بمبدأ المساواة، ويحمل الخزينة أعباء مالية لا أساس قانونيا لها".



وبعد الإجتماع، صرح رئيس النقابة جورج سركيس قائلًا: "أجواء الإجتماع مع الوزير الخليل كانت جيدة وقد وعدنا بإيجاد حلول إيجابية، ووعدناه بدورنا بفك الإضراب الذي كنا دعونا إليه".