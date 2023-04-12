ميقاتي يرأس إجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام

ميقاتي يرأس إجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام

يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام في في السراي.



ويشارك في الإجتماع كل من: وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير المال يوسف خليل، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة فراس الأبيض، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الوزير السابق نقولا نحاس، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموش والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.



وكان رئيس الحكومة إستقبل النائب وليد البعريني الذي أعلن بعد اللقاء أننا "بحثنا في موضوع الإنتخابات البلدية وأبلغنا ميقاتي أنه مستعد لإجرائها."



وقال: "أعتقد أن هذا الأمر تلزمه الصراحة فكلنا نتحدث كلامًا مقنعًا، فإذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية، فحرام أن تجري الإنتخابات البلدية لأنه تلزمها رعاية من الهرم إلى القاعدة، ولهذا أتمنى تأجيلها، وتحويل الأموال المخصصة لها لموضوع الطبابة في لبنان."



وردًا على سؤال عن التشاور مع نواب عكار في ما يخص هذا الموقف، قال البعريني: "هناك تشاور معهم وسنعطي رأينا في المجلس النبابي."



واستقبل ميقاتي النائب السابق عبد الرحيم مراد. كما اجتمع مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.