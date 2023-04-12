المطارنة الموارنة: نستنكر محاولات تحويل الجنوب إلى صندوق لتبادل الرسائل

المطارنة الموارنة: نستنكر محاولات تحويل الجنوب إلى صندوق لتبادل الرسائل



شدد المطارنة الموارنة على أننا "تابعنا التحرّك السياسي والدبلوماسي المحلي والعربي والدولي، والذي يُعطي أملاً على صعيد إنجاز الإستحقاق الرئاسي، ونُناشد المسؤولين تحكيم ضمائرهم".



واستنكروا في بيان عقب اجتماعهم "المحاولات الهادفة لتحويل الجنوب إلى صندوق لتبادل الرسائل، ونطالب الجيش وقوات الطوارئ الدولية بتطبيق القرار 1701، ونناشد القوى الإقليمية والمجتمع الدولي مساعدة لبنان، على تحمّل الأعباء".