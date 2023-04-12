بو صعب: إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم باقتراح قانون لتمديدها لمدة 4 أشهر بصفتي الشخصية

بو صعب: إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل



أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن "جلسة اليوم هي استكمال للجلسة السابقة، ونعلم أن لدى وزير الداخلية بسام المولوي النية لإجراء الانتخابات البلدية، ولذلك كان يجب ان يكون هناك اجوبة اليوم، وتواصلت معه منذ يومين تحضيراً لجلسة اليوم، ومن باب الايجابية قلت له أن يجهز نفسه للجواب على 4 أسئلة رئيسية، وأهمها التمويل، وهل أصبح هناك تواصل مع الأساتذة ومع القضاة؟ وهل دوائر النفوس ابوابها مفتوحة؟".



وأشار بو صعب عقب إجتماع اللجان المشتركة إلى أن "الأجوبة أخذناها من غياب المولوي عن الجلسة"، مؤكداً أن "هذا ملف مهم جدا، ولم يأتي أحد من الوزراء، وفاتن يونس ممثلة المولوي، قالت إنه حتى اللحظة لا يوجد مع الوزارة الأموال". وأوضح أنه "كان هناك شبه اجماع أنه لوجيستيا الانتخابات أصبحت صعبة، والبعض مصر على ان يجريها".



وأعلن أنه سيتقدم اليوم بإقتراح "قانون لتمديد مجالس البلدية والاختيارية لمدة 4 شهور بصفتي الشخصية وأتمتى على جميع الكتل القبول به، وسأتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري"، لافتاً إلى أن "إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل"، محملًا المسؤولية للحكومة.