في السراي اجتماعٌ يبحث ملف الكهرباء.. اليكم التفاصيل

عقد اجتماع في السراي الحكومي يبحث ملف خطة طوارئ للكهرباء، ويرأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.



أما الخطة فتترنح وسيتم عرض تقرير حول الخطة والعقبات خلال الاجتماع.

