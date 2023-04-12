حمدان: هناك قرار سياسي بعدم إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية

حمدان: هناك قرار سياسي بعدم إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية



أكد النائب فراس حمدان في تصريح أدلى به في المجلس النيابي أنه مع إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها لخدمة المواطن في المدن والبلديات.



وقال: "للأسف، إن ما يحصل في البلاد هو فشل وعجز وإستهتار وتقاذف مسؤوليات. من أعطى الثقة للحكومة ومن شكلها، المجلس النيابي والمجلس السابق هو من أعطى الثقة لهذه الحكومة. إنها لعبة تقاذف المسؤوليات لإلهاء الناس".



وأشار إلى أن "الموضوع هو أن هناك منظومة سياسية كاملة متكاملة وقرار سياسي وإرادة بعدم إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية".