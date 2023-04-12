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قعقور: من الواضح ألا إرادة سياسية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية
أخبار لبنان
2023-04-12 | 06:21
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قعقور: من الواضح ألا إرادة سياسية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية
قعقور: من الواضح ألا إرادة سياسية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية
إعتبرت النائبة حليمة قعقور في تصريح أدلت به في المجلس النيابي أن "ما يحصل في اللجان المشتركة غير مقنع وهو إتفاق الكتل النيابية على أنها تريد الإنتخابات البلدية.
وقالت إن عدم إجراء الإنتخابات البلدية هو قرار سياسي بإمتياز.
ورأت أن أي قرار بالتأجيل يعني أن هناك متضررين من موضوع إجراء الإنتخابات، وقالت: "نحن لدينا تحفظ على موضوع السحب الخاصة بدون رقابة، لكن من الواضح ألا إرادة سياسية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية. هناك إستخفاف بعقول الناس، كان بالإمكان إجراء ضغط على الحكومة لإجراء الإنتخابات البلدية".
أخبار لبنان
حليمة قعقور
المجلس النيابي
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