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بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع بعد ظهر غد الخميس في عين التينة

بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع بعد ظهر غد الخميس في عين التينة



دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع، وذلك في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم غد الخميس الواقع فيه 13 نيسان الحالي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.