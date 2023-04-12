في جلسة اللجان المشتركة... اختلاف بين مؤيّد ومعارض لاجراء الانتخابات البلدية

تفاصيل جلسة اللجان المشتركة...

تضمّنت جلسة اللجان المشتركة نقاشات حملت اختلافات بالآراء.



واعتبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد الجلسة أن موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وقال: "سأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر".



ورأى أنّ عدم حضور وزير الداخلية بسام مولوي هو مؤشّر لعدم إمكانية السير بالانتخابات البلدية.