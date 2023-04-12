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الكتائب: المنظومة الحاكمة سلّمت الجنوب لحزب الله وتطيح بالاستحقاقات تباعاً لإبقاء قبضتها على البلد

أخبار لبنان
2023-04-12 | 10:00
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الكتائب: المنظومة الحاكمة سلّمت الجنوب لحزب الله وتطيح بالاستحقاقات تباعاً لإبقاء قبضتها على البلد
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الكتائب: المنظومة الحاكمة سلّمت الجنوب لحزب الله وتطيح بالاستحقاقات تباعاً لإبقاء قبضتها على البلد

المكتب السياسي الكتائبي يعقد إجتماعاً ويصدر بيانًا

اعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن الأحداث التي حصلت في جنوب لبنان تؤكد خطف حزب الله للقرار اللبناني وتحويل الجنوب الى منطقة خارجة تماماً عن سلطة الدولة برضى القوى السياسية والنيابية ورئيسي مجلس الوزراء والنواب سواء بسواء واستسلامهم التام للأمر الواقع الذي يدفع أهل الجنوب ثمن تبعاته القاتلة مرة جديدة.

ورأى المكتب السياسي ان ما حصل معطوفاً على صورة اللقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والسيد نصرالله أزال كل شك عن رعاية حزب الله لعملية اطلاق الصواريخ واستباحة الجنوب وشكل استفزازاً كاملاً للبنانيين وانتقاصاً كاملاً لما تبقى من هيبة للدولة وسلباً فاضحاً لسيادة البلد.
حذّر حزب الكتائب، عشية ذكرى 13 نيسان، من استنباط منظومات مسلحة تنضوي تحت لواء حزب الله وغطاء المحور الايراني فتتحول المخيمات الفلسطينية مرة جديدة الى وقود لحروب تعيدنا الى ايام غابرة أدت الى النتيجة المعروفة.

وفي موضوع الانتخابات البلدية أشار الى أنّ المنظومة الحاكمة تعمل على استكمال مخططها لتطييرها في فصل جديد هدفه تعطيل الاستحقاقات الانتخابية على انواعها لتأمين الاستمرار في الامساك بمفاصل المؤسسات ومصادرة ارادة الناس في ظل غياب رئيس الجمهورية.

وقال: "بعد سقوط ذريعة مصدر التمويل أو النقص في التمويل، يرفض حزب الكتائب محاولة الدعوة الى جلسة تشريعية لشرعنة نسف الاستحقاق البلدي والاختياري في وقت باتت الانتخابات حاجة ملحة خاصة في ظل حالة الاهتراء التي تعيشها مؤسسات الدولة المركزية ووجود عشرات المجالس البلدية المنحلّة، ويحمّل المكتب السياسي النواب الذين سيؤمنون النصاب مسؤولية مخالفة الدستور الذي يقول دون اي لبس بتحول المجلس النيابي الى هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون أي عمل آخر".

وأكّد المكتب السياسي للكتائب ان السبيل الوحيد للخروج من هذا الاخلال التام بالحياة السياسية هو رفع حزب الله قبضته عن الاستحقاق الرئاسي والذهاب فوراً الى انتخاب رئيس قادر على جمع اللبنانيين واستعادة سيادة الدولة ومعالجة الملفات وعلى راسها سلاح حزب الله والشروع في ورشة اصلاحية كاملة بالتزامن مع اعادة علاقات لبنان بالدول الصديقة الى مسارها التاريخي الطبيعي.

وكشف بعد اجتماعه أن حزب الكتائب ورئيسه في تواصل الدائم مع كل المعنيين بالملف اللبناني والدول الصديقة التي تسعى لتقديم المساعدة للخروج من الفراغ الرئاسي وبخاصة الجمهورية الفرنسية التي وصل اليها رئيس الكتائب في زيارة رسمية تتوج في قصر الأليزيه حيث يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل الأسبوع المقبل. 

وقال في بيان: "يؤكد حزب الكتائب في هذا السياق تقديره للمساعي التي يقوم بها أصدقاء لبنان والاهتمام الدائم باللبنانيين لكنه في المقابل يعتبر ان بعض الحلول المقترحة تمثل استسلاماً لشروط حزب الله واستمراراً للنهج التسووي الذي طبق في 2016 وأدى إلى تدمير لبنان والإطاحة بما تبقى من قدرات اقتصادية ومالية ومعيشية والى هجرة عشرات آلاف اللبنانيين". 

وختم: "من هنا يبذل حزب الكتائب ورئيسه أقصى الجهود لشرح تبعات هكذا مغامرات مدمرة لمنطق الدولة لاسيما بعد الأحداث الأمنية جنوباً".
 

أخبار لبنان

الكتائب

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