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صليبا وخلف: لوقف تقاذف المسؤوليات والاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية

أخبار لبنان
2023-04-12 | 07:26
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صليبا وخلف: لوقف تقاذف المسؤوليات والاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية
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صليبا وخلف: لوقف تقاذف المسؤوليات والاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية

مؤتمر صحافي لصليبا وخلف عن جلسة اللجان النيابية المشتركة

عقد النائبان نجاة صليبا وملحم خلف مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، تحدثا فيه عن جلسة اللجان النيابية المشتركة.

واعتبرت صليبا أنّ القضية هي قضية وطن وانتخاب رئيس الجمهورية، وقالت: "اما ان يسكتونا داخل المجلس النيابي وفي الجلسات واللجان فهذا امر غير مقبول".

اضافت: "شهدنا في أواخر الاسبوع اجتهادات جديدة من اجل ايجاد صيغة لتطوير النظام من أجل منعنا من التكلم. نذكر النواب الـ 128 ان من واجبهم انتخاب رئيس للجمهورية".

وشددت على أنّ الجميع يعرف بماذا ستخرج المسرحية التي جرت اليوم، انها مسرحية غريبة عجيبة، معتبرةً أنّ الجميع كان يهيىء الاجواء لجلسة تشريعية نحن نعتبرها مخالفة للدستور وكل التبريرات المقدمة هدفها الوصول الى ذلك، وكل الكلام الذي قيل كله تخبط وضياع. وقالت: "المهم انتخاب رئيس ثم تشكيل حكومة فاعلة فلماذا يجري تقاذف المسؤوليات؟".

خلف

بدوره، قال خلف: "في اليوم الـ 83 لتواجدنا داخل المجلس النيابي، العنوان الاساسي الذي نستطيع قوله هو شرعنة الفراغ في الدولة اللبنانية من خلال عجز وتدمير كلي لمفاهيم الديمقراطية في لبنان. هذا الامر يبدأ اولا بكم الافواه، وبمحاولة تقييد الكلام في النظام، هذا الامر يتفاعل منذ فترة كي لا نذكر بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا امر مؤسف جدا".

اضاف: "اما لماذا نتكلم عن الفراغ، لأن من ليس مهتما بانتخاب رئيس للجمهورية اعتقدنا انه مهتم بأمور اساسية جوهرية لصيقة بالانسان، انما ما حصل لم يكن عند ظننا، فتقاذف المسؤوليات يؤدي بنا الى مكان واحد، أن لا اولوية لاوجاع الناس والهم الاساسي تقاسم السلطة والحفاظ عليها".

أخبار لبنان

محلم خلف

نجاة صليبا

مجلس النواب

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