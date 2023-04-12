افرام في الرابطة المارونيّة: لرئيس يحدث صدمة إيجابيّة

شدد رئيس المجلس التنفيذيّ لـ "مشروع وطن الانسان" النائب نعمة افرام على ضرورة الالتقاء حول المساحات المشتركة والإتيان برئيس يحدث صدمة إيجابيّة، لافتا إلى أن مشروع بناء الدولة يتطلّب إيجاد الاطار الجامع بين الطاقات الشبابيّة لعدم الهجرة والانتشار لإقناعه بأن لبنان لا يزال قابلاً للحياة،ورأس المال الخارجيّ لاستقطابه في الاستثمارات".



ورأى افرام، خلال لقاء مع رئيس الرابطة المارونيّة السفير خليل كرم وعدد من أعضاء المجلس التنفيذيّ ولجان الرابطة، أن الصناعة اللبنانيّة يمكن أن تكون الحلّ لاستقرار الاقتصاد اللبناني وديمومته إذ أنه القطاع الأكثر مقاومة للصدمات.



وتطرّق رئيس الرابطة المارونيّة السفير خليل كرم من جهته إلى دور الرابطة في الملف الرئاسي داخليّاً وخارجيّاً وما تقوم به من مساع للاسراع في انتخاب رئيس بعد أن اضعنا الفرصة الذهبية عقب انتهاء ولاية الرئيس عون، والموضوع يفرض معالجة احترافيّة، متمنيّاً أن تصبّ التسويات الجديدة في المنطقة في مصلحة بلدنا.