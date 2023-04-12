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كنعان تابع لقاءاته في واشنطن مع صندوق النقد والبنك الدولي: التفاوض مستمر والعمل لانضاج الملفات الاصلاحية كما تمويل عدد من المشاريع الملحة

أخبار لبنان
2023-04-12 | 11:43
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كنعان تابع لقاءاته في واشنطن مع صندوق النقد والبنك الدولي: التفاوض مستمر والعمل لانضاج الملفات الاصلاحية كما تمويل عدد من المشاريع الملحة
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كنعان تابع لقاءاته في واشنطن مع صندوق النقد والبنك الدولي: التفاوض مستمر والعمل لانضاج الملفات الاصلاحية كما تمويل عدد من المشاريع الملحة

كنعان تابع لقاءاته في واشنطن مع صندوق النقد والبنك الدولي...

تابع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لقاءاته في العاصمة الأميركية واشنطن فعقد اجتماعين في مقر البنك الدولي، الاول مع نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الاوسط فريد بلحاج والمدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط جان كريستوف كاريه، والثاني مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي منصور الشمالي والمستشارة وفاء شرف الدين وجرى العرض خلال الاجتماعين للتعاون القائم بين البنك ولبنان وسبل تطويره في مختلف المجالات لاسيما على صعيد تمويل المشاريع الاجتماعية والصحية والتربوية منها في ضوء الأزمة التي يعاني منها لبنان.

وكان كنعان، وبدعوة من صندوق النقد والبنك الدولي ، قد شارك على مدى يومين في "اجتماعات الربيع" لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن والتي انعقدت للمرة الأولى حضورياً منذ جائحة كورونا، بحضور برلمانيين ووزراء ووفود من حول العالم، حيث جرى بحث ملفات الأزمات المالية والتضخّم والشفافية والاصلاح في النقاشات التي دارت بحضور رئيس البنك الدولي  دايفيد مالباس ومديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا وبرلمانيين من حول العالم.

صندوق النقد الدولي

وعلى هامش هذه الاجتماعات، حضر لبنان في لقاء كنعان مع مدير دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد جهاد أزعور ورئيس بعثة الصندوق الى لبنان ارنستو راميريز واعضاء بعثة اتفاق الاطار مع لبنان، لأكثر من ساعة.

وقدّم كنعان خلال الاجتماع عرضاً مفصّلاً حول الملفات المالية والتشريعات الاصلاحية وخطة التعافي الحكومية، بالاضافة الى مناقشة ملاحظات بعثة الصندوق على بعض القوانين التي اقرها المجلس النيابي. واتفق الجانبان على استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد للوصول الى اتفاق نهائي، وقد شدد كنعان على البناء على ما تحقق بدل العودة الى النقطة الصفر ووضع كل شيء في خانة الانتظار الى حين انتخاب رئيس للجمهورية.

وقد جرى التركيز على العمل المشترك التحضيري ما يسمح بانضاج الملفات، ليتم اقرارها وتنفيذ ما هو مطلوب ما بعد انتخاب الرئيس.

كذلك جرى التشديد على الاصلاحات البنيوية في موازنة الدولة وحساباتها ، واستعادة الثقة لاستعادة الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما يحتاج، حسبما شدد كنعان، الى إرساء ثقافة جديدة بادارة البلاد تقوم على الحوكمة السليمة والشفافية والمحاسبة والأفكار الخلاّقة الجديدة التي تؤمن استثمارات ومداخيل وايرادات للبنان.

وسيتابع كنعان في اليومين المقبلين لقاءاته حيث من المرتقب ان يلتقي مسؤولين في البيت الأبيض والخارجية الأميركية ووزارة الخزانة. وفي ختام الزيارة سيقيم القائم بأعمال سفارة لبنان في واشنطن وائل هاشم عشاء جامعاً للنائب كنعان يضم عدداً من أبناء الجالية اللبنانية في واشنطن وممثلين عن الادارة الأميركية.

أخبار لبنان

كنعان

صندوق النقد

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