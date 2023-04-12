جنبلاط عرض التطورات مع سفير اليابان

جنبلاط استقبل سفير اليابان.. وعرض للتطورات

عرض رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط آخر التطورات السياسية مع السفير الياباني في لبنان ماسايوكي ماغوشي.



وكان جنبلاط قد استقبل ماغوشي في كليمنصو.