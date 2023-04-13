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وزير الزراعة يجتمع مع نقابة الدواجن في مقرّها.. وإتفاق على وضع إستراتيجية وطنية لقطاع الدواجن في لبنان
أخبار لبنان
2023-04-13 | 06:53
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وزير الزراعة يجتمع مع نقابة الدواجن في مقرّها.. وإتفاق على وضع إستراتيجية وطنية لقطاع الدواجن في لبنان
وزير الزراعة يجتمع مع نقابة الدواجن في مقرّها..
زار وزير الزراعة عباس الحاج حسن وفريق عمل الوزارة النقابة اللبنانية للدواجن وتم عقد إجتماع مطوّل، ناقش بالعمق إحتياجات صمود القطاع وحمايته وتطويره، لا سيما ما يتعلّق بتعديل الحد الأدنى للإستيفاء الجمركي ليتماشى مع الدولار الجمركي، والتدقيق بمواصفات الدواجن المستوردة، ووضع روزنامة إستيراد الصدر المجلد والكميات للعام 2023، وملف المطابقة مع الإتحاد الأوروبي لفتح باب التصدير.
كما تم التركيز على ضرورة توفير الظروف المؤاتية للحفاظ على ديمومة قطاع الدواجن خدمة للإقتصاد الوطني والإستقرار الإجتماعي والأمن الغذائي للبنانيين.
وشدد رئيس النقابة وليم بطرس على ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بين الوزارة "التي نعتبرها بيت القطاع"، ونقابة الدواجن لمعالجة مختلف القضايا التي تنعكس سلباً على القطاع، خصوصاً بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال السنة الأخيرة.
وحدد بطرس عدداً من القضايا التي تعتبر أساسية لقطاع الدواجن، لا سيما تعديل الحد الأدنى للإستيفاء الجمركي لتفعيل حماية القطاع، ووضع روزنامة لإستيراد الصدر المجلد والكميات المسموح بها من أجل إعطاء المزارعين والمنتجين رؤية واضحة لتمكينهم من بناء سياستهم الإنتاجية على أساسها، فضلاً عن التدقيق بمواصفات الدجاج المستورد ومطابقة المواصفات مع الإتحاد الاوروبي.
وأكد أمام الوزير قدرة القطاع على تلبية إحتياجات اللبنانيين من الدجاج البيض وبشكل دائم، شرط وضع سياسة واضحة للقطاع.
واقترح بطرس ان يتم العمل بين وزراة الزراعة والنقابة على وضع إستراتيجة وطنية لقطاع الدواجن، كون هذا القطاع هو الوحيد في لبنان الذي يحقق الإكتفاء الذاتي لإحتياجات اللبنانيين، فضلاً عن تشغيله بشكل مباشر حوالي 20 ألف عائلة، وكذلك قيمته الكبيرة بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي للبنانيين.
من جهته، اكد الوزير الحاج حسن بطرس وقوف الوزارة بكامل إمكاناتها الى جانب قطاع الدواجن "الذي نفتخر به".
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة التعاون بين الوزارة والنقابة لوضع ضوابط تنظم عمل القطاع بشكل عام وكذلك لوضع آليات وبرامج للإستجابة لمتطلباته والحفاظ عليه لا بل تطويره.
ومن أجل وضع آليات لتنفيذ مطالب النقابة، شكّل الوزير الحاج حسن لجنتين، الأولى بين وزراة الزراعة ونقابة الدواجن لمناقشة مختلف مطالب النقابة ووضع الإقتراحات المناسبة بشأنها، وثانية بين وزارة الزراعة ووزارة الإقتصاد والتجارة ونقابة الدواجن، على ان يتواصل الوزير الحاج حسن مع وزير الإقتصاد والتجارة في هذا الشأن لتسمية ممثلي وزراته.
وأكد أنه سيكون دائماً في صف المزارع وقطاع الدواجن، إلا انه أعلن في الوقت نفسه أنه لن يغفل عن مصلحة المواطن والمستهلك اللبناني، لذلك سنعمل على وضع روزنامة لإستيراد الصدر المجلد من شأنها الحفاظ على التوازن في السوق، وذلك من ضمن رؤية شاملة لقطاع الدواجن في لبنان.
وفي نهاية اللقاء، تم الإتفاق على أن يعمل الوزير الحاج حسن في وقت لاحق على تشكيل فريق عمل من وزراة الزراعة ونقابة الدواجن، لوضع إستراتيجة وطنية لقطاع الدواجن في لبنان، تعمل بشكل اساسي على خلق بيئة لديمومة القطاع والحفاظ عليه وترسيخ تنافسيته وتفوقه على مستوى المنطقة، وتطويره وزيادة إنتاجيته في خدمة الإقتصاد والمستهلك والأمن الغذائي للبنانيين.
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