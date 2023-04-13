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بري دعا النواب إلى جلسة تشريعية صباح الثلاثاء المقبل... ماذا في جدول الأعمال؟

بري دعا النواب إلى جلسة تشريعية صباح الثلاثاء المقبل... ماذا في جدول الأعمال؟