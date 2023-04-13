الوفد اللبناني الرسمي يتابع محادثاته مع الدوائر المختصة في صندوق النقد الدولي

الوفد اللبناني الرسمي يتابع محادثاته مع الدوائر المختصة في صندوق النقد الدولي



تابع الوفد اللبناني الرسمي الذي يضم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري والمستشار سمير الضاهر مع الدوائر المختصة في صندوق النقد مراحل تقدّم العمل للبرنامج المُتّفق عليه مع الصندوق ولا سيما قانون اعادة هيكلة المصارف وقانون إعادة التوازن للقطاع المالي.



وتُتابع المباحثات حول باقي الامور المتعلقة بموازنة ٢٠٢٣ وتوحيد سعر الصرف.



أما مع البنك الدولي فكانت متابعة للمساعدة الفنية المطلوبة لوزارة المالية، واصلاح القطاع العام، إضافةً الى اجتماع مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التي تُقرِض القطاع الخاص من دون ضمانة الدولة، ولها محفظة متعثرة مع المصارف اللبنانية بقيمة ٣٠٠ مليون دولار.



كما أن هناك اجتماعا مع الادارة المعنية في البنك الدولي حول تمويل التدقيق المالي وتقييم الاصول للمصارف الـ١٤ الكبرى في لبنان وهو من الشروط المسبقة لابرام الاتفاق مع صندوق النقد.



ويلي ذلك غداً اجتماع مع نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الاوسط حول مجمل مشاريع البنك في لبنان في شتّى القطاعات مثل الشأن الاجتماعي، الطاقة، الزراعة والنقل.