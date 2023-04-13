بري عرض مع زواره الأوضاع العامة واستقبل وزيرًا عراقيًا وترأس هيئة مكتب المجلس

بري عرض مع زواره الأوضاع العامة واستقبل وزيرًا عراقيًا وترأس هيئة مكتب المجلس

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.



كما استقبل رئيس المجلس وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد محمد المبرقع والوفد المرافق، في حضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس ورئيس بعثة سفارة العراق في لبنان نعيم النصراوي .



ونقل الوزير العراقي للرئيس بري تحيات رئيس الحكومة العراقية الدكتور محمد شياع السوداني. وتناول اللقاء عرض لسبل التعاون بين لبنان والعراق في شتى المجالات لا سيما في المجالين الشبابي والرياضي ودعم العراق للبنان كعاصمة للشباب العربي.



وقال الوزير المبرقع بعد اللقاء :"كان اللقاء ممتازًا جدًا وتناولنا فيه مجمل القضايا بين البلدين الشقيقين وركزنا في الحديث على دعم العراق لشقيقه العزيز لبنان في ما يتعلق ببرنامج بيروت عاصمة الشباب العربي. وإن شاءالله سيكون العراق أحد أهم الداعمين لهذا البرنامج والمساهمين والمشاركين فيه".



والتقى الرئيس بري سفير نيجيريا لدى لبنان غوني مودو زانا، وتم البحث في الأوضاع العامة والعلاقات بين لبنان ونيجيريا.



وبعد الظهر، ترأس بري إجتماعًا هيئة مكتب مجلس النواب، في حضور نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ومدير الإدارة المشتركة في المجلس نواف حمية.