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الصحة العالمية سلمت لبنان دفعة أولية من الإنسولين ووزارة الصحة أعلنت عن كميات أخرى لاحقة

أخبار لبنان
2023-04-13 | 11:55
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الصحة العالمية سلمت لبنان دفعة أولية من الإنسولين ووزارة الصحة أعلنت عن كميات أخرى لاحقة
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الصحة العالمية سلمت لبنان دفعة أولية من الإنسولين ووزارة الصحة أعلنت عن كميات أخرى لاحقة

الصحة العالمية سلمت لبنان دفعة أولية من الإنسولين ووزارة الصحة أعلنت عن كميات أخرى لاحقة

تسلمت وزارة الصحة العامة، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، دفعة من الإنسولين تضمنت 60 ألف قارورة، و300 ألف حقنة (اللازمة لأخذه).

وستصل كميات أكبر من الإنسولين، بأنواعه الثلاثة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتلبية إحتياجات مراكز الرعاية الصحية للأشهر الـ12 المقبلة.
 
ويعتبر الإنسولين من الأدوية الأساسية التي تحرص الوزارة على توافرها مجانًا في مراكز الرعاية الصحية الأولية الموزعة على الأراضي اللبنانية كافة.

ويمكن للمواطنين المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية الحصول على أدويتهم الأساسية، وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة في هذه المراكز، وهي ذات جودة عالية، ومطابقة للمواصفات العالمية.

أخبار لبنان

وزارة الصحة العامة

منظمة الصحة العالمية

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