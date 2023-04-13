مصرف لبنان ينشر جدول المتوسطات الشهرية لاسعار العملات الاجنبية... الدولار 60000 ل.ل.

مصرف لبنان ينشر جدول المتوسطات الشهرية لاسعار العملات الاجنبية... الدولار 60000 ل.ل.

نشر مصرف لبنان جدول المتوسطات الشهرية لاسعار العملات الاجنبية التي يجب اعتمادها من 18 وحتى 30 نيسان 2023 باستثناء السيارات المستوردة، الجديدة والمستعملة.