نصرالله: تداعيات الإتفاق السعودي الإيراني بدأت تظهر بالمنطقة ما يساعد في مواجهة التمزق في أمتنا

نصرالله: تداعيات الإتفاق السعودي الإيراني بدأت تظهر بالمنطقة ما يساعد في مواجهة التمزق في أمتنا

إعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلمة له خلال فعاليات "منبر القدس" أن "العالم يسير على المستوى الدولي نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، ونهاية القطب الواحد المتمثل بالولايات المتحدة الحامي المطلق للكيان الصهيوني"، وقال: "كل التطورات تخدم صراعنا مع الإحتلال الصهيوني ومشاريع الهيمنة الأميركية".



ورأى أن " تداعيات الإتفاق السعودي والإيراني بدأت تظهر بشكل متسارع من خلال مسار الدبلوماسية في المنطقة، ما يساعد في مواجهة التمزق في أمتنا ومسار التلاقي والتفاهم سيؤثر سلبًا على الكيان الإسرائيلي".



وأشار إلى أننا "شهدنا خروج محور المقاومة من محنة السنوات الماضية قويًا مقتدرًا، وسنشهد تطورات مرتبطة بسوريا وتواصل الدول العربية معها وعودة العلاقات معها".



وأكد أن "الإحتضان الشعبي للمقاومة ومجاهديها في الضفة والمشاركة في العمليات والعناد الفلسطيني الذي يسبب الإرتباك والحضور في المسجد الأقصى وتنامي المقاومة في غزة يجب أن تتمركز الجهود على دعم المقاومة والقدس".