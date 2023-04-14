مكتب فضل الله: الجمعة 21 نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك

مكتب فضل الله: الجمعة 21 نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك



أعلن المكتب الشَّرعي في مؤسَّسة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله في بيان، أنَّ "يوم الجمعة المقبل الواقع فيه 21 نيسان 2023 هو أوَّل أيام عيد الفطر السَّعيد، بناءً على المبنى الفقهي لسماحته، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلميَّة الفلكيَّة الدقيقة الَّتي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانية رؤيته في العديد من مناطق العالم سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً مباركاً ميموناً على الأمة الإسلامية، وأن يتقبل صيامنا وأعمالنا، ويشملنا برحمته، ويجعلنا من الفائزين برضوانه وجنته، إنه أرحم الراحمين".