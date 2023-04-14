الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مكتب فضل الله: الجمعة 21 نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك
أخبار لبنان
2023-04-14 | 03:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مكتب فضل الله: الجمعة 21 نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك
مكتب فضل الله: الجمعة 21 نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك
أعلن المكتب الشَّرعي في مؤسَّسة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله في بيان، أنَّ "يوم الجمعة المقبل الواقع فيه 21 نيسان 2023 هو أوَّل أيام عيد الفطر السَّعيد، بناءً على المبنى الفقهي لسماحته، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلميَّة الفلكيَّة الدقيقة الَّتي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانية رؤيته في العديد من مناطق العالم سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً مباركاً ميموناً على الأمة الإسلامية، وأن يتقبل صيامنا وأعمالنا، ويشملنا برحمته، ويجعلنا من الفائزين برضوانه وجنته، إنه أرحم الراحمين".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مكتب فضل الله
عيد الفطر
التالي
"الريجي" ضبطت كميات مهربة ومقلدة من السيجار والمعسل
طقس مستقر اليوم وفي الأيام المقبلة... وارتفاع بدرجات الحرارة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-04-11
إقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الفطر
أخبار لبنان
2023-04-11
إقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الفطر
0
أخبار لبنان
2023-04-05
الأشقر: حركة سياحية ستكون واعدة خلال الأعياد وإرتفاع حجوزات الفنادق الى 80% عشية عيد الفطر
أخبار لبنان
2023-04-05
الأشقر: حركة سياحية ستكون واعدة خلال الأعياد وإرتفاع حجوزات الفنادق الى 80% عشية عيد الفطر
0
أخبار لبنان
2023-03-13
مكتب فضل الله: الخميس 23 اذار أوّل أيام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
2023-03-13
مكتب فضل الله: الخميس 23 اذار أوّل أيام شهر رمضان المبارك
0
خبر عاجل
2023-03-13
مكتب فضل الله: الخميس 23 آذار أوّل أيام شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
2023-03-13
مكتب فضل الله: الخميس 23 آذار أوّل أيام شهر رمضان المبارك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:02
وفاة والد وتسمم 6 من أفراد أسرته في البقاع الغربي
أخبار لبنان
07:02
وفاة والد وتسمم 6 من أفراد أسرته في البقاع الغربي
0
امن وقضاء
05:16
بمكمنٍ محكم.. شعبة المعلومات تكشف هويّة منفّذ عملية سرقة من داخل سيّارة في الجناح وتوقفه
امن وقضاء
05:16
بمكمنٍ محكم.. شعبة المعلومات تكشف هويّة منفّذ عملية سرقة من داخل سيّارة في الجناح وتوقفه
0
أخبار لبنان
04:54
انطلاق الدورة التاسعة في أكاديمية بشير الجميل
أخبار لبنان
04:54
انطلاق الدورة التاسعة في أكاديمية بشير الجميل
0
أمن وقضاء
03:49
"الريجي" ضبطت كميات مهربة ومقلدة من السيجار والمعسل
أمن وقضاء
03:49
"الريجي" ضبطت كميات مهربة ومقلدة من السيجار والمعسل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:02
وفاة والد وتسمم 6 من أفراد أسرته في البقاع الغربي
أخبار لبنان
07:02
وفاة والد وتسمم 6 من أفراد أسرته في البقاع الغربي
0
علوم وتكنولوجيا
06:57
صورة "أكثر وضوحاً" للثقب الأسود "M87*" تثير تحفظ جهات علمية
علوم وتكنولوجيا
06:57
صورة "أكثر وضوحاً" للثقب الأسود "M87*" تثير تحفظ جهات علمية
0
خبر عاجل
2023-04-06
توقف القصف في مناطق الجنوب وعودة الهدوء لجانبي الحدود والجيش يقوم بعمليات تفتيش عن اماكن اطلاق الصواريخ
خبر عاجل
2023-04-06
توقف القصف في مناطق الجنوب وعودة الهدوء لجانبي الحدود والجيش يقوم بعمليات تفتيش عن اماكن اطلاق الصواريخ
0
علوم وتكنولوجيا
2023-04-08
دودة الأرض المعرّضة لخطر الانقراض... عنصر رئيسي في التنوّع البيولوجي
علوم وتكنولوجيا
2023-04-08
دودة الأرض المعرّضة لخطر الانقراض... عنصر رئيسي في التنوّع البيولوجي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:42
لعيد الفصح في حارة المسيحيين في صور طعمٌ آخر.. عاداتٌ قديمة تنشر الفرح في قلوب العائلات
تقارير نشرة الاخبار
15:42
لعيد الفصح في حارة المسيحيين في صور طعمٌ آخر.. عاداتٌ قديمة تنشر الفرح في قلوب العائلات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
بين الكهرباء في لبنان والإمارات... فرق من الشمس للأرض
تقارير نشرة الاخبار
14:12
بين الكهرباء في لبنان والإمارات... فرق من الشمس للأرض
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
ريال مدريد يضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال اوروبا.. والميلان يقهر نابولي
تقارير نشرة الاخبار
14:08
ريال مدريد يضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال اوروبا.. والميلان يقهر نابولي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
بعد الشلل التام في السياسة والاقتصاد...اشتعلت في الرياضة داخل اللجنة الاولمبية اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:03
بعد الشلل التام في السياسة والاقتصاد...اشتعلت في الرياضة داخل اللجنة الاولمبية اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
كركلا تعود الى لبنان بعد غياب دام 5 سنوات
تقارير نشرة الاخبار
13:58
كركلا تعود الى لبنان بعد غياب دام 5 سنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في بيروت ام الشرائع.. محامون ممنوعون من الظهور الاعلامي الا بعد اذن
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في بيروت ام الشرائع.. محامون ممنوعون من الظهور الاعلامي الا بعد اذن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في معراب... غياب المكون السني النيابي عن افطار القوات كشف اكثر من رسالة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في معراب... غياب المكون السني النيابي عن افطار القوات كشف اكثر من رسالة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
البلديات ما بين عين التينة والسراي: مزايدات أم تنسيق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:08
البلديات ما بين عين التينة والسراي: مزايدات أم تنسيق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
كيف ستمول زيادات رواتب القطاع العام؟
تقارير نشرة الاخبار
13:08
كيف ستمول زيادات رواتب القطاع العام؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:32
القاضية عون تستأنف قرار إخلاء سبيل هدى سلوم وتقرر إبقاءها قيد التوقيف الاحتياطي (صور)
أمن وقضاء
07:32
القاضية عون تستأنف قرار إخلاء سبيل هدى سلوم وتقرر إبقاءها قيد التوقيف الاحتياطي (صور)
2
أمن وقضاء
16:00
جريمة مروّعة تهزّ منطقة زوق مكايل
أمن وقضاء
16:00
جريمة مروّعة تهزّ منطقة زوق مكايل
3
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في معراب... غياب المكون السني النيابي عن افطار القوات كشف اكثر من رسالة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في معراب... غياب المكون السني النيابي عن افطار القوات كشف اكثر من رسالة
4
خبر عاجل
10:46
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون أصدرت قرار رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهي بصدد تعميمه على الأجهزة الأمنية ولاسيما المديرية العامة للأمن العام
خبر عاجل
10:46
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون أصدرت قرار رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهي بصدد تعميمه على الأجهزة الأمنية ولاسيما المديرية العامة للأمن العام
5
خبر كاذب
10:46
اليكم حقيقة الفيديو الذي يظهر اللحظات الاخيرة لطائرة قبل تحطّمها...
خبر كاذب
10:46
اليكم حقيقة الفيديو الذي يظهر اللحظات الاخيرة لطائرة قبل تحطّمها...
6
خبر عاجل
09:33
القاضية عون طلبت من الهيئة الإتهامية في جبل لبنان إسترداد ملف سلامة الذي أصدرت بموجبه مذكرة منع السفر وذلك لاتخاذ قرار تعميم رفع منع السفر عنه لانقضاء مرور الزمن للسماح له بالسفر للتحقيق معه في باريس
خبر عاجل
09:33
القاضية عون طلبت من الهيئة الإتهامية في جبل لبنان إسترداد ملف سلامة الذي أصدرت بموجبه مذكرة منع السفر وذلك لاتخاذ قرار تعميم رفع منع السفر عنه لانقضاء مرور الزمن للسماح له بالسفر للتحقيق معه في باريس
7
تقارير نشرة الاخبار
13:05
من هي الدول التي ترفض عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:05
من هي الدول التي ترفض عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟
8
أخبار لبنان
13:47
نصرالله: تداعيات الإتفاق السعودي الإيراني بدأت تظهر بالمنطقة ما يساعد في مواجهة التمزق في أمتنا
أخبار لبنان
13:47
نصرالله: تداعيات الإتفاق السعودي الإيراني بدأت تظهر بالمنطقة ما يساعد في مواجهة التمزق في أمتنا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store