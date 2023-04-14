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انطلاق الدورة التاسعة في أكاديمية بشير الجميل
أخبار لبنان
2023-04-14 | 04:54
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انطلاق الدورة التاسعة في أكاديمية بشير الجميل
انطلقت الدورة التاسعة في أكاديمية بشير الجميل يوم الخميس 13 نيسان 2023.
وقد تسجل في هذه الدورة 120 مشاركا جديدا، من لبنان والخارج ومن مختلف الأعمار والإختصاصات والطوائف. وستكون كل حلقات هذه الدورة عن بعد.
تتألف هذه الدورة من 11 جلسة، يتحدث فيها رفاق بشير عنه وعن عمل الفريق في المراحل المفصلية وكيف تحققت الإنتصارات العسكرية والسياسية.
تنطلق الدورة مع رئيس الأكاديمية الفراد الماضي بشرح عن شخصية بشير القيادية وزياراته للولايات المتحدة. ويختتمها عن الهيئات الشعبية ومقاربة وحوار عن الوضع الحالي.أما موضوع بشير والإقتصاد فيحاضر فيها الأستاذ روي بدارو.
وخصص فصل لتاريخ المقاومة اللبنانية وتاريخ لبنان المعاصر مع عماد مراد.
أما فؤاد أبو ناضر فيحاضرنا عن تطور القوى العسكرية، ونعوم فرح عن العلاقات الخارجية في عهد بشير، ويحل أنطوان نجم محاضراً متناولاً موضوع الأزمات اللبنانية عبر التاريخ والعبرة منها.
إستهل الجلسة الأولى لهذه الدورة، رئيس الأكاديمية الفراد الماضي، مرحباً بالحضور وشارحاً أكثر عن الأكاديمية، وعن أهمية هذه الدورات، كما إستمع لعدد من الطلاب، وعن اسباب التحاقهم بالأكاديمية.
وكان إجماع على أن بشير لم يزل في الذاكرة اللبنانية قصة نضال وتاريخ ونموذج عن القيادي الوطني الذي لا يتكرر ورمز الثورة الحقيقية، وضرورة تنشئة الأجيال الصاعدة على هذا المسار، كما والحاجة الماسة خاصة للمغتربين للتعرف أكثر والتعمق في ما تقدمه الأكاديمية وأهميتها، خاصة في ظل كل هذه الأزمات الوجودية التي يتخبط بها لبنان.
وبعدها تحدث عن أهداف الأكاديمية، التي أبرزها تعليم فكر بشير وحياته ومسيرته، وتخريج قادة فاعلين وقادرين على التغيير في مجتمعهم أينما كانوا، وخلق جيل مقاوم، بالإضافة إلى ضرورة الحوار والأخلاق التي ميزت بشير والتي تشكل القاعدة الأساس للتعامل بهدف بناء مجتمع ووطن.
كذلك فصّل الصفات التي ميّزت بشير، والشخصية التي تفرّد بها.
وتستكمل الأكاديمية دورتها التاسعة مساء كل ثلاثاء وخميس.
أخبار لبنان
الدورة التاسعة
أكاديمية بشير الجميل
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