وفاة والد وتسمم 6 من أفراد أسرته في البقاع الغربي

أدخل سبعة أشخاص الى مستشفى البقاع جراء تناولهم كبدة من ملحمة في حوش الحريمي في البقاع الغربي.



وأكد المصدر الطبي وفاة الأب نتيجة التسمم، فيما يقبع 6 من أفراد عائلته في المستشفى المذكور ويتلقون العلاج المناسب وحالتهم مستقرة.



وسيتوجه فريق من وزارة الصحة برئاسة طبيب القضاء للكشف على الملحمة المذكورة بإيعاز ومتابعة من محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده، وتحت إشراف رئيسة مصلحة الصحة في البقاع الدكتورة لارا براك.