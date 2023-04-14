نقابة المستشفيات الخاصة: مع مطالب موظفي القطاع العام ونطالب الحكومة بتلبيها

أعلنت نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان انه "مع استمرار اضراب موظفي القطاع العام تتفاقم الصعوبات المالية التي تتراكم على المستشفيات يوما بعد يوم".وقالت في بيان "لقد توقفت آليات العمل بين المستشفيات والجهات الضامنة بدءًا من عدم امكانية تسليم فواتير المرضى وصولا الى عدم تسديد المستحقات التي لها في ذمة الدولة، مستحقات يعود بعضها الى اكثر من 15 شهرا ."واضافت "ان نقابة المستشفيات اذ تقف بقوة مع مطالب موظفي القطاع العام تطالب الحكومة بتلبية هذه المطالب المحقة كي تعود الدولة الى صلب عملها الا وهو تسيير امور الناس ."وتابعت "ان الاستمرار في الوضع الحالي يقوّض اسس المؤسسات لا سيّما الاستشفائية ويهدد الامن الصحي للمواطنين الذين يعانون اصلا من عدم قدرتهم في الحصول على العناية الطبية".