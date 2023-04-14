المديريّة العامّة لأمن الدّولة تلبّي دعوةً من رئاسة الحكومة العراقيّة

لبّى العميد حسن شقير نائب المدير العامّ لأمن الدّولة- دعوةً من الحكومة العراقيّة، لزيارة العراق والتباحث في أمورٍ أمنيّة تخصّ البلدين، وذلك بتوجيه من المدير العامّ لأمن الدّولة اللواء طوني صليبا.وكان لقاءٌ بينه وبين وزير الداخليّة العراقيّ، الفريق الأوّل عبد الأمير الشمّريّ، تناول سبل التعاون الأمنيّ بين مختلف الأجهزة الأمنيّة العراقيّة والمديريّة العامّة لأمن الدّولة في لبنان، وتضمّن أيضاً اتفاقاً على دعمٍ ستقدّمه الحكومة العراقيّة للمديريّة على مختلف الصعد الماديّة والمخابراتيّة.بعدئذٍ، كان لقاءٌ بين رئيس الحكومة العراقيّة محمّد شيّاع السودانيّ والعميد حسن شقير، أبرز بنوده كان طلباً من العميد شقير لمضاعفة حجم الفيول العراقيّ المستورد لمصلحة وزارة الطاقة والمياه في لبنان، وكان وعدٌ من رئيس الحكومة العراقيّة بوضعه على جدول الأعمال في الجلسة المقبلة، بالإضافة إلى إعفاءاتٍ ضريبيّة على بعض الصادرات اللبنانيّة إلى العراق.تضمّن اللقاء، اتّصالاً بين السودانيّ ورئيس الحكومة اللبنانيّة نجيب ميقاتي، شكر خلاله ميقاتي الحكومة العراقيّة على استجابتها للمَطالب التي حملها العميد شقير، وتضمّن الاتّصال أيضاً، ترحيب لبنان بالزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة العراقيّة إلى لبنان قريباً.