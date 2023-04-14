نصر الله: أي حدث أمني يحصل في لبنان سنرد عليه دون تردد

نصر الله: أي حدث أمني يحصل في لبنان سنرد عليه دون تردد

اعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في مهرجان "درع القدس" لمناسبة يوم القدس العالمي، في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوعد المقاومة، ونحن في المقاومة نتوعده أيضا، والأيام بيننا". وأضاف: "أي حدث أمني يحصل في لبنان نحن سنرد عليه من دون تردد".



وأوضح قائلا: "ما جرى في الجنوب كان حدثا كبيرا بالنظر إلى الأوضاع منذ عام 2006"، مضيفا: "نعتقد أن سياسة الصمت هذه تقلق وترعب العدو وهذا من ثمار ما حصل الأسبوع الماضي".



وأردف: "العدو الذي يهدد اللبنانيين ويقصف سوريا يجب أن يبقى قلقا ومرتعبا، وهذا يرسخ ميزان الردع وقواعد الاشتباك". وتابع: "توازن الردع هو الذي جعل الرد الإسرائيلي محدودا وسخيفا..اعتبر الإسرائيلي أنه حقق انجازا بتحييد حزب الله بعد القصف من جنوب لبنان وهذا يجب أن يدرس في الاستراتيجيا".



واستطرد: "لم يقصف الاسرائيلي أي بنية تحتية لحزب الله بل قصف الموز فقط. الإسرائيلي كذب على شعبه والجميع يعلم أنه لم يقصف موقعا لحزب الله وهذا دليل ضعف ووهن". وأضاف: "من أكاذيب نتنياهو أن حكومة لابيد وقعت اتفاقا مع حزب الله والجميع يعلم أن هذا كذب". واستطرد: "عندما ينتشر الجيش السوري على خط قتال لمئات الكيلومترات فلا تطلب منه أن يفتح جبهة أخرى". ورأى أن "الموقف السوري من الاعتداءات الإسرائيلية قد يتبدل في أي وقت من الأوقات".



وأضاف: "ما حصل الأسبوع الماضي على مستوى المسيرات في الجنوب السوري هو مؤشر بشأن احتمال تبدل الموقف السوري".