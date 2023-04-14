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توتر على الحدود الجنوبية إثر تظاهرة أنصار لحزب الله

أخبار لبنان
2023-04-14 | 15:49
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توتر على الحدود الجنوبية إثر تظاهرة أنصار لحزب الله
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توتر على الحدود الجنوبية إثر تظاهرة أنصار لحزب الله

توتر على الحدود الجنوبية إثر تظاهرة أنصار لحزب الله

دعت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) مساء الجمعة إلى الهدوء بعد إشكال وقع بين حرس الحدود الإسرائيليين وأنصار لحزب الله كانوا يتظاهرون إحياءً لـ"يوم القدس".
     
ونظّم حزب الله تظاهرات في أماكن عدة في لبنان الجمعة بمناسبة "يوم القدس"، وقد اقترب بعض من أنصاره في جنوب لبنان من الحدود مع إسرائيل.
 
وقالت نائبة المتحدث بإسم يونيفيل كانديس أرديل لوكالة فرانس برس إن عناصر القبعات الزرق شاهدوا حشدًا من 50 أو 60 شخصًا يرشقون الحجارة ويضعون علم حزب الله على السياج الحدودي.
 
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي رد بالقنابل الصوتية والدخانية.
 
وأوضحت أن وحدات من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل تدخلت بسرعة لإعادة الهدوء.
     
وقالت أرديل: "في هذا الوقت الحساس، نحض الجميع على الإمتناع عن أي أعمال يمكن إعتبارها إستفزازية ويمكن أن تؤدي إلى تصعيد الموقف".
      
من جهتها، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى إصابة شخص بقنبلة دخان في رأسه خلال تظاهرة بالدراجات النارية على الحدود.

أخبار لبنان

يوم القدس

يونيفيل

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