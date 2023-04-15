مركز الملك سلمان يواصل توزيع حصص غذائية في مرجعيون واقليم الخروب

واصل مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع جمعية محلية، توزيع حصص غذائية في مرجعيون، وفي اقليم الخروب، حيث وزع 2324 سلة غذائية على العائلات الأشد فقرا من مختلف الجنسيات.