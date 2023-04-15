اعتصام في جزين احتجاجا على إنشاء معمل لفرز النفايات... ووقوع إشكال

اعتصم عدد من المواطنين أمام القصر البلدي في جزين، للمطالبة بمنع إنشاء معمل لفرز النفايات في جزين.



وبعد لقائهم رئيس البلدية خليل حرفوش لشرح مخاوفهم، وعدهم حرفوش بدرس مطالبهم، على أن تستمر اللقاءات للتوصل الى حل لما فيه مصلحة جزين، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وقد وقع إشكال أمام البلدية بين معارضين لمشروع معمل النفايات من جهة وأعضاء بلدية جزين من جهة ثانية.



وعلى الفور تدخلت وحدات من الجيش اللبناني وعملت على تهدئة الأمور.



وأصدرت بلدية جزين – عين مجدلين بيانا جاء فيه:

"تعرض بعض أعضاء بلدية جزين – عين مجدلين للضرب والإهانات من قبل محتجين على موضوع إقامة محطة تسبيخ للنفايات العضوية الممولة من الـ USAID والتي تحترم الشروط البيئية والصحية وتقضي الى تحويل النفايات العضوية الى سماد عضوي. تدين بلدية جزين – عين مجدلين هذا العمل وتطالب أبناء البلدة بالإجتماع برقي للتحاور وفهم الموضوع علمياً وبيئياً. كما وسوف نقوم بالإدعاء على كل من تعدّى على أعضاء وشرطة البلدية لدى القضاء المختص".