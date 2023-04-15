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المركز الوطني للجيوفيزياء حدد موقع الهزة التي شعر بها اللبنانيون اليوم
أخبار لبنان
2023-04-15 | 10:07
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المركز الوطني للجيوفيزياء حدد موقع الهزة التي شعر بها اللبنانيون اليوم
أعلنت لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية ووحدة إدارة الكوارث، أن المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، أفاد في بيان، بأن هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس رختر وقعت اليوم الساعة الثانية و25 دقيقة بالتوقيت المحلي، وحدد موقعها في منطقة الباروك وشعر بها بعض المواطنين.
وقال البيان: "يهم مركز للجيوفيزياء أن يوضح أنه ليس هناك أي خطر من أمواج تسونامي نتيجة هذه الهزة. بناء عليه، على كل المواطنين الاطلاع على إجراءات التصرف قبل وخلال وبعد الهزات الأرضية على الرابط التالي:
https://rb.gy/z3tima
وأضاف: "تطلب اللجنة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة كافة توخي الحذر في نقل وتحليل المعلومات المتعلقة بالزلازل وعدم نشرها قبل التأكد من صحتها".
أخبار لبنان
المركز الوطني للجيوفيزياء
الهزة
الباروك
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