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وصول الشعلة المقدسة من كنيسة القيامة في القدس الى مطار بيروت (فيديو)

وصول الشعلة المقدسة من كنيسة القيامة في القدس الى مطار بيروت



وصلت مساء اليوم الى مطار بيروت شعلة النور المقدس من قبر السيد المسيح من كنيسة القيامة في بيت لحم.



اشارة الى أن الشعلة ستنقل من المطار الى كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت.