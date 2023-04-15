بالأسماء... من هم الفائزون بإنتخابات نقابة المهندسين في بيروت؟

انتهت الإنتخابات في نقابة المهندسين في بيروت لاختيار خمسة أعضاء.



وقد فاز بسام سهيل علي حسن - سلمان علي صبح - حسن محمد دمج - جهاد جان شاهين وروي ميشال داغر بعد فرز نتائج صناديق الاقتراع التي شارك فيها نحو خمسة آلاف مهندس.