المطران عوده: الإصلاح يقتضي وجود قرار سياسي والقرار مفقود لأن البلد بلا رأس وبلا حكومة فاعلة

أكد متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة أن بلدنا بحاجة الى تجديد والى اصلاح حقيقي يطال المجالات كافة.وشدد، في عظة قداس عيد الفصح، على أن الإصلاح يقتضي وجود قرار سياسي والقرار مفقود لأن البلد بلا رأس وبلا حكومة فاعلة.وأكد المطران عودة أن مسؤولي الوطن سبب موت الوطن وانتشار الفساد وشلل القضاء وطمث الحقيقة في انفجار المرفأ.وسأل:" أليس من واجب المجلس الدستوري حماية الدستور وتطبيقه واحترام المهل الدستورية؟ أيدركون المخاطر جراء تضاعف أعداد غير اللبنانيين التي ستفوق قريبا عدد اللبنانيين؟".