وفد نيابي لبناني غادر إلى واشنطن... من يضمّ؟

غادر وفد نيابي لبناني إلى واشنطن ضم النائب فؤاد مخزومي ومستشارته السياسية كارول زوين، والنواب غسان سكاف والياس أسطفان والياس حنكش وأديب عبد المسيح، وسينضم لهم نواب آخرون خلال اليومين المقبلين.



وسيعقد الوفد لقاءات مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إضافة إلى أعضاء في الكونغرس وسلسلة من المحاضرات يحضرها مسؤولون في الإدارة الأميركية ولقاءات مع الجالية اللبنانية.



وتستمر هذه الزيارة حتى يوم الخميس المقبل.