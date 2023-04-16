مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم توزيع سلال غذائية

اختتم مركزالملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية توزيع سلال غذائية ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 ه‍ بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء، حيث تم توزيع ٢٩٧٩٧ حصة غذائية استفادت منها العائلات الفقيرة والمحتاجة في مختلف البلدات اللبنانية.

وقد شكر المستفيدون المملكة العربية السعودية على وقفتها معهم في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حيث خففت هذه المكرمة من معاناة الاهالي في شهر رمضان المبارك.