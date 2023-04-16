الرحمة الإلهية في غوسطا على خريطة السياحة الدينية

تم الإعلان عن إدراج مزار الرحمة الإلهية غوسطا على خريطة السياحة الدينية، خلال احتفال جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة بعيد الرحمة الإلهية في دير المخلص الكريم غوسطا.وأّكد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار في كلمةٍ ألقاها في المناسبة أنّ السياحة الدينية والروحية هي مستدامة، وخطة وزارة السياحة لعام ٢٠٢٣ هي الإضاءة على المراكز الدينية، وإدراجها على الخريطة السياحية يشكّل حافزًا للسيّاح والمستثمرين والأدلّاء السياحيّين ومنظمي الرحلات السياحية والإعلام"، مشدّداً على أنّ الترويج لهذه المواقع ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي في كل منطقة ويفتح المجال لخلق فرص عمل.وقال :"لقد قمت بواجبي على أمل أن نكمل المسيرة ولا تطول مدة الفراغ الرئاسي فنكون قد بنينا ما هو مستدام لنسلّمه الى من سيخلفنا ليُكمل بدوره المسيرة، ونحن سنكون له داعمين".ولفت نصار الى أنّ وزارة السياحة، من خلال النشاطات التي قامت بها والحملات الترويجية التي أطلقتها، ساهمت في جذب أكثر من ٨ مليون سائح وإدخال أكثر من ٩ مليار دولار لخزينة الدولة، مؤكداً أنه "رغم كل الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها، نحن قادرون، بإيماننا وإصرارنا وحبنا للبنان، على البقاء متكاتفين ومتعاونين مع بعضنا البعض، راجياً أن "يفيض الله أملاً ورحمةً ورجاءً ومحبةً في قلوب كل اللبنانيين".وكان ذلك في حضور نصار والنائب العام في جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الأب خليل علوان ورئيس الدير الأب أندريه غاوي والرئيس الأسبق لجمعية المرسلين الأب إيلي ماضي ولفيف من الآباء الكُريميين، النائب فريد هيكل الخازن والسيدة نعمت عون ورئيسيْ بلديتيْ غوسطا ودرعون- حاريصا زياد الشلفون ونزار الشمالي، وفاعليات مدنية وإجتماعية ورياضية وحشد من المؤمنين.وتمت إزاحة الستارة عن لوحة تذكارية وضعت على مدخل جبل الرحمة كُتب عليها : "تمّ إدراج مزار الرحمة الإلهية على خريطة السياحة الدينية بتاريخ ١٥ نيسان ٢٠٢٣ برعاية وحضور معالي وزير السياحة الأستاذ وليد نصار على عهد قدس الأب مارون مبارك الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة".