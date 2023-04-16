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بيان لوزارة الخارجية حول وضع اللبنانيين في السودان
أخبار لبنان
2023-04-16 | 13:30
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بيان لوزارة الخارجية حول وضع اللبنانيين في السودان
بيان من وزارة الخارجية.. هل من ضحايا لبنانيين جرّاء أحداث السودان؟
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، أنها "تتابع بإهتمام كبير الأوضاع في السودان وتتواصل مع السفارة اللبنانية في الخرطوم التي أفادت بأنها تقدّم كل مساعدة ومتابعة ممكنة لكافة اللبنانيين".
وأكدت الوزارة أنه "وفق المعطيات المتوافرة لديها لتاريخه، فإنّ الجالية اللبنانية بخير ولم تسجل أية إصابات للبنانيين"، داعية جميع الرعايا المقيمين في السودان إلى "إتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم"، وقالت: "يمكن للحالات الطارئة التواصل مع سفيرة لبنان في السودان ديما حداد على الرقم التالي (واتس آب): +249 90 174 8097".
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لوزارة
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أسرار الصحف 16-4-2023
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