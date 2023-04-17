كلاس يرفض وضع منصة إلكترونية للمراهنات أونلاين: تزيد من الإدمان والإنتحار

كلاس يرفض وضع منصة إلكترونية للمراهنات أونلاين: تزيد من الإدمان والإنتحار

أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس رفضه بشدة وضع منصة إلكترونية للمراهنات والمقامرات أونلاين من دون تشريعات ومراقبة صارمة من القوى الأمنية لأنها تزيد من نسبة الإدمان والإنتحار.



وأشار في بيان إلى أنه "في الوقت الذي يعاني منه مجتمعنا من ضائقات إقتصادية وإجتماعية راكمت مخاطر الشغور الرئاسي وما استتبعه من أزمات سياسية وإجتماعية وبطالة بين الشباب تسببت بإزدياد حالات الإدمان وارتفاع حالات اليأس و الإنتحار، تعمل وزارة الشباب والرياضة لإيجاد مخارج وحلول للمشاكل التي يعانيها جيل الشباب من خلال وضع صيغ لتفاهمات مع جمعيات كشفية وإتحادات رياضية ومنظمات شبابية لتطبيق بنود وثيقة السياسة الشبابية التي أقرتها الحكومة كوثيقة حضارية تلاقي الشباب وتساعدهم على تخطي الأزمات التي تواجههم، من خلال إتفاقيات تعاون يفيد منها اللبنانيون حصريًا، قائلًا: "فوجئنا بما يتم تداوله حول محاولة تشريع ألعاب الكازينو الإلكترونية، وهذا أمر خطير ستكون له إنعكاسات متوقعة على المجتمع وجيل الشباب بالأخص لجهة تسهيل عمليات المراهنات وتشجيع الإدمان على ألعاب الميسر وتسهيلها بكل ما تحمله هذه الآفة من تبعات سلبية على الأخلاق والأمن الإجتماعي وما يمكن أن تسببه من حالات إفلاس ويأس وإجرام وضياع وإنتحار".



ورأى أن وزارة الشباب والرياضة التي أنجزت وأقرت السياسة الشبابية وخططها التنفيذية لا يمكنها أن تكون شاهدة صامتة على هذا المشروع الذي يهدد مستقبل الأجيال ويعرضهم لمخاطر مالية وأخلاقية وصحية ونفسية حادة. وقال: "إن من موقع مسؤوليتي كوزير للشباب والرياضة أنبه وأحذر من مخاطر السير بهذا المشروع، وأتمنى من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الحريص على تحصين موقع الشباب وحمايتهم ودعم مستقبلهم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا الطرح التدميري لشبابنا مهما كانت الأسباب والتبريرات التي يتم الترويج لها".



ورفع نداء إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والمرجعيات الروحية والأحزاب السياسية والجمعيات الشبابية والمدنية وإلى اللجان النيابية للشباب والرياضة والزراعة والسياحة وحقوق الإنسان والتربية والتعليم العالي بضرورة التصدي لهذا الخطر الذي يهدد مجتمعنا ويزيد من أخطار الفساد والتحلل الأخلاقي الذي سيصيب أجيالنا الشبابية. ولفت إلى أن الوزارة ستكون في متابعة دائمة لمراقبة هذه القضية والتصدي لأخطارها مع المراجع المختصة ووفق القوانين والأنظمة والتزامًا بمبادىء حماية المجتمع من أخطار الإدمان.



وقال: "إن الإعلان عن إطلاق ألعاب القمار أونلاين يستوجب وضع خطة معالجة وقائية وإستباقية لحماية المواطنين عبر وضع قيود واضحة وصارمة على ممارسة ألعاب القمار و عدم إباحتها عبر الإنترنت نظرًا للمخاطر السلوكية التي تسببها. وانطلاقًا من دورنا في وزارة الشباب والرياضة بتعزير وتمكين قدرات الشباب لكي يكونوا شريحة فاعلة ومؤثرة في نهضة البلد، وانطلاقًا من الوثيقة الوطنية للسياسة الشبابية التي أقرها مجلس الوزراء وناقشناها في لجنتي الشباب والرياضة ولجنة المرأة والطفل النيابيتين، لا سيما في ما يتعلق بقطاع الصحة والسلوكيات الخطرة ووجوب حماية الشباب من الآفات الإجتماعية على أنواعها مثل آفة إستعمال مراهنات القمار بواسطة الإنترنت، فإننا نرفض بشدة وضع منصة إلكترونية للمراهنات والمقامرات أونلاين من دون تشريعات ومراقبة صارمة من القوى الأمنية، ونطلب من المسؤولين إتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة المرجوة لوقف هذه الطروحات الخطيرة والقاتلة التي ستلحق الأذى الكبير في المجتمع وخاصة بالشباب وتزيد من أخطار الإفلاس و البطالة والإدمان والإنتحار".