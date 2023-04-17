جعجع: لن نشارك يوم غد في الجلسة التشريعية وإذا حصل التمديد للمجالس البلدية فسنطعن به

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "تكتل الجمهورية القوية لن يشارك يوم غدٍ في الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب"، مؤكداً إصرار "القوات" على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية وإذا حصل التمديد للمجالس البلدية فسنطعن به".



واشار الى ان "ما حصل ويحصل منذ حوالي الشهرين في سياق التحضير للإنتخابات البلدية يدعو للأسف الشديد كونه ينم عن لعبة غش متمادية من ألاعيبهم المعروفة والمكشوفة، والتي هدفها هذه المرة تجنب الإنتخابات البلدية بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية".



وقال "تظنّ كتل محور الممانعة والتيار بأنّ الغشّ الذي تمارسه يمكن أن يمرّ على اللبنانيين فتلقي اللّوم على الحكومة بسبب عدم جهوزيّتها لإجراء الانتخابات البلدية فيما القاصي والداني يعلم بأنّها تشكّل أكثريّة الحكومة".



واضاف "وزير الداخليّة وهو المعنيّ الأوّل والأخير بهذا الاستحقاق أكد بأنّه على أتمّ الجهوزية إداريّاً ولوجستيّاً لإجراء الانتخابات وبأنّه بمجرّد تأمين التمويل تحلّ المشكلة الإدارية واللوجستية".



وتابع "لا نأمل خيرًا من كتل الممانعة والتيار الوطني الحرّ ونتوجّه الى كتلٍ أخرى نواياها مختلفةٌ مثل اللقاء الديمقراطيّ والاعتدال الوطنيّ وغيرهما من الكتل والنواب المستقلّين من أجل التفكير مليّاً وعدم الوقوع في شرْك كتل الممانعة والتيار والامتناع عن المشاركة في جلسة المجلس غداً لأنّ مجلس النواب هيئة انتخابية لا اشتراعية أولاً وبالتالي ستكون الجلسة غير دستوريةٍ".



ولفت الى ان "في تكتل الجمهورية القوية نصرّ على أن نكون دائماً أبداً اسماً على مسمّى لأنّ قوة الجمهورية تكون بالتمسّك بالمهل الدستورية والالتزام بالقوانين والانتظام العام وبإجراء الاستحقاقات في مواعيدها ورفض مجاراة الفساد والفوضى الدستورية القائمة".