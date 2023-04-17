هل من اجتماع خماسي حول لبنان قريبا في الرياض؟

نفت مصادر عبر الـLBCI العمل على عقد اجتماع خماسي حول لبنان في الرياض.



يُذكر أنّ آخر اجتماع خماسي عُقِدَ شهدته العاصمة الفرنسية باريس وضم ممثلين عن كل من فرنسا، الولايات المتحدة الاميركية، السعودية، قطر ومصر.