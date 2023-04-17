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مولوي ينفي ما نسب اليه في شأن عدم قدرته على اجراء الانتخابات: إدعاءات زائفة

أخبار لبنان
2023-04-17 | 11:48
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مولوي ينفي ما نسب اليه في شأن عدم قدرته على اجراء الانتخابات: إدعاءات زائفة
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مولوي ينفي ما نسب اليه في شأن عدم قدرته على اجراء الانتخابات: إدعاءات زائفة

وزير الداخلية ينفي أنه صرّح عدم قدرته إجراء الانتخابات: إدعاءات زائفة

اعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في بيان: "طالعنا أحد النواب اليوم بإدعاءات زائفة ناسباً الى وزير الداخلية انه صرّح في المجلس النيابي بعدم قدرته إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية. يهم مكتب الوزير مولوي تذكير الجميع بأن وزارة الداخلية والبلديات التي أثبتت جهوزيتها وقدرتها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على عكس ما كانت نوايا البعض حينها، قادرة تماماً على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية لوجستياً وإدارياً متى تأمن التمويل اللازم (والذي نذكر ان مولوي طالب به مرارا منذ كانون الثاني الفائت)".

وفي هذا الإطار، جدد مكتب مولوي التأكيد على ضرورة احترام المهل والمواعيد الدستورية انتظاماً لعمل المؤسسات وأهمية إعطاء اللبنانيين فرصة للتعبير  عن آرائهم بكل شفافية.

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