مع قرار نقيب المحامين... كيف يعلّق نزار صاغية على جلسة استجوابه المحددة يوم الخميس؟

مع قرار نقيب المحامين... كيف يعلّق نزار صاغية على جلسة استجوابه المحددة يوم الخميس؟

ما زال قرار مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب ناضر كاسبار منع المحامين من إبداء أي رأي على وسائل الإعلام، قبل الحصول على إذن من النقيب، يتوالى فصولًا.



آخر تداعيات هذا القرار الذي طعن به محامون، تبلُّغُ عدد منهم ضرورة المثول أمام مفوض قصر العدل غداً الثلاثاء، كذلك أُبلغ المحامي نزار صاغية بجلسة لاستجوابه يوم الخميس. فكيف يعلّق صاغية على هذا القرار؟ اليكم الفيديو اعلاه