الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
26
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
26
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مع قرار نقيب المحامين... كيف يعلّق نزار صاغية على جلسة استجوابه المحددة يوم الخميس؟
أخبار لبنان
2023-04-17 | 14:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مع قرار نقيب المحامين... كيف يعلّق نزار صاغية على جلسة استجوابه المحددة يوم الخميس؟
0
min
مع قرار نقيب المحامين... كيف يعلّق نزار صاغية على جلسة استجوابه المحددة يوم الخميس؟
مع قرار نقيب المحامين... كيف يعلّق نزار صاغية على جلسة استجوابه المحددة يوم الخميس؟
ما زال قرار مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب ناضر كاسبار منع المحامين من إبداء أي رأي على وسائل الإعلام، قبل الحصول على إذن من النقيب، يتوالى فصولًا.
آخر تداعيات هذا القرار الذي طعن به محامون، تبلُّغُ عدد منهم ضرورة المثول أمام مفوض قصر العدل غداً الثلاثاء، كذلك أُبلغ المحامي نزار صاغية بجلسة لاستجوابه يوم الخميس. فكيف يعلّق صاغية على هذا القرار؟ اليكم الفيديو اعلاه
أخبار لبنان
آخر الأخبار
المحامين...
يعلّق
صاغية
استجوابه
المحددة
الخميس؟
التالي
كتل هوائية حارة... إليكم طقس الأسبوع
أسرار الصحف 17-04-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-04-13
بعد تقديم شكوى قضائية لإبطال قرار نقابة المحامين بشأن الظهور الإعلامي... نزار صاغية للـLBCI: إنها قضية مجتمع!
أمن وقضاء
2023-04-13
بعد تقديم شكوى قضائية لإبطال قرار نقابة المحامين بشأن الظهور الإعلامي... نزار صاغية للـLBCI: إنها قضية مجتمع!
0
آخر الأخبار
2023-03-27
بدء جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث بقرار تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي
آخر الأخبار
2023-03-27
بدء جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث بقرار تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي
0
أمن وقضاء
2023-03-23
القاضي منصور حدد ٢٠ نيسان المقبل موعدا لجلسة إصدار القرار حول دعوى القاضية عون ضد النائب زياد حواط
أمن وقضاء
2023-03-23
القاضي منصور حدد ٢٠ نيسان المقبل موعدا لجلسة إصدار القرار حول دعوى القاضية عون ضد النائب زياد حواط
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-16
جلسة الساعات الستّ لرياض سلامة امام القضاة الفرنسيين بدءاً من صلاحياته وصولاً الى قراراته
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-16
جلسة الساعات الستّ لرياض سلامة امام القضاة الفرنسيين بدءاً من صلاحياته وصولاً الى قراراته
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
05:31
وزير المالية يصدر 3 قرارات..ماذا تتضمن؟
اقتصاد
05:31
وزير المالية يصدر 3 قرارات..ماذا تتضمن؟
0
أخبار لبنان
05:19
باسيل: شاركنا في الجلسة من باب المسؤولية..ووزير الداخلية يتحدث في الخارج أما في الداخل فيبقى صامتًا
أخبار لبنان
05:19
باسيل: شاركنا في الجلسة من باب المسؤولية..ووزير الداخلية يتحدث في الخارج أما في الداخل فيبقى صامتًا
0
أخبار لبنان
05:18
الجميل: كل الحجج ساقطة
أخبار لبنان
05:18
الجميل: كل الحجج ساقطة
0
امن وقضاء
05:10
ميقاتي: لو كنتم فعلا لا تريدون تاجيل الانتخابات البلدية لم حضرتم اليوم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية؟
امن وقضاء
05:10
ميقاتي: لو كنتم فعلا لا تريدون تاجيل الانتخابات البلدية لم حضرتم اليوم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
02:32
إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة...
حال الطقس
02:32
إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة...
0
اقتصاد
2023-03-17
اسعار المحروقات الى ارتفاع... البنزين الى المليونين
اقتصاد
2023-03-17
اسعار المحروقات الى ارتفاع... البنزين الى المليونين
0
فنّ
2023-04-13
نصف بليون مشاهدة لمسلسل "العربجي" على تيك توك.. ويحتلّ المرتبة الأولى على غوغل
فنّ
2023-04-13
نصف بليون مشاهدة لمسلسل "العربجي" على تيك توك.. ويحتلّ المرتبة الأولى على غوغل
0
آخر الأخبار
01:33
الكرملين: بوتين زار منطقة خيرسون في أوكرانيا للقاء العسكريين فيها
آخر الأخبار
01:33
الكرملين: بوتين زار منطقة خيرسون في أوكرانيا للقاء العسكريين فيها
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:16
راي سابات أول لبناني على طريق الوصول الى بطولة العالم في رياضة الكروس فيت
رياضة
14:16
راي سابات أول لبناني على طريق الوصول الى بطولة العالم في رياضة الكروس فيت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
إستعداداً لإستقبال عيد الفطر... ليل طرابلس يتحول الى تقليد تنفرد به عاصمة الشمال
تقارير نشرة الاخبار
14:13
إستعداداً لإستقبال عيد الفطر... ليل طرابلس يتحول الى تقليد تنفرد به عاصمة الشمال
0
أخبار لبنان
14:08
مع قرار نقيب المحامين... كيف يعلّق نزار صاغية على جلسة استجوابه المحددة يوم الخميس؟
أخبار لبنان
14:08
مع قرار نقيب المحامين... كيف يعلّق نزار صاغية على جلسة استجوابه المحددة يوم الخميس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
غيمة سوداء تغطي لبنان ... هل من حلّ لكارثة التلوث ؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
غيمة سوداء تغطي لبنان ... هل من حلّ لكارثة التلوث ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
حقبة العلاقات الجديدة تنطلق بين روسيا والصين
تقارير نشرة الاخبار
13:57
حقبة العلاقات الجديدة تنطلق بين روسيا والصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قرار بإستحداث 4 مناطق اقتصادية في السعودية... فما هي أهميتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قرار بإستحداث 4 مناطق اقتصادية في السعودية... فما هي أهميتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لحرب السودان أهداف اقتصادية داخلية…
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لحرب السودان أهداف اقتصادية داخلية…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تحرك لوفد نيابي لبناني في واشنطن..والسبب: الأزمة المالية - النقدية
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تحرك لوفد نيابي لبناني في واشنطن..والسبب: الأزمة المالية - النقدية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
السعودية مستمرة بسياسة "صفر مشاكل"
تقارير نشرة الاخبار
13:29
السعودية مستمرة بسياسة "صفر مشاكل"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:15
اسعار المحروقات الى ارتفاع...
خبر عاجل
02:15
اسعار المحروقات الى ارتفاع...
2
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هذه هي الزيادات المقترحة على رواتب موظفي القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هذه هي الزيادات المقترحة على رواتب موظفي القطاع العام
3
خبر عاجل
04:39
مجلس النواب يقرّ التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحدّ اقصى
خبر عاجل
04:39
مجلس النواب يقرّ التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحدّ اقصى
4
حال الطقس
02:32
إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة...
حال الطقس
02:32
إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة...
5
خبر عاجل
06:59
مصادر تنفي عبر الـLBCI العمل على عقد اجتماع خماسي حول لبنان في الرياض
خبر عاجل
06:59
مصادر تنفي عبر الـLBCI العمل على عقد اجتماع خماسي حول لبنان في الرياض
6
أمن وقضاء
16:58
في طرابلس.. قتيلان بانفجار قنبلة في درّاجة نارية!
أمن وقضاء
16:58
في طرابلس.. قتيلان بانفجار قنبلة في درّاجة نارية!
7
خبر عاجل
00:53
الكتائب: لن نشارك في جلسة اليوم
خبر عاجل
00:53
الكتائب: لن نشارك في جلسة اليوم
8
خبر عاجل
03:58
روسيا اليوم: وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يصل إلى مطار دمشق الدولي اليوم في زيارة إلى سوريا
خبر عاجل
03:58
روسيا اليوم: وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يصل إلى مطار دمشق الدولي اليوم في زيارة إلى سوريا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store