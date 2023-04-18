الصادق: لن أحضر جلسة اليوم

تأكيدًا على موقفي السابق برفض التشريع بغياب رئيس للجمهورية، لن أحضر جلسة اليوم.
ان الكتل القادرة على الاجتماع وتأمين النصاب عندما تلتقي مصالحها على ضرورة إبقاء البلديّات التي تسيطر عليها، هي نفسها من تعطل الجلسات عندما يعود الأمر لانتخاب رئيس للبلاد الذي يشكل مدخلًا لحلّ معظم…
— Waddah Sadek - وضاح صادق (@WaddahSadek) April 18, 2023
تأكيدًا على موقفي السابق برفض التشريع بغياب رئيس للجمهورية، لن أحضر جلسة اليوم.
ان الكتل القادرة على الاجتماع وتأمين النصاب عندما تلتقي مصالحها على ضرورة إبقاء البلديّات التي تسيطر عليها، هي نفسها من تعطل الجلسات عندما يعود الأمر لانتخاب رئيس للبلاد الذي يشكل مدخلًا لحلّ معظم…