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الصادق: لن أحضر جلسة اليوم

أخبار لبنان
2023-04-18 | 03:02
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الصادق: لن أحضر جلسة اليوم
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الصادق: لن أحضر جلسة اليوم

غرّد النائب وضّاح الصادق عبر حسابه الخاص على تويتر بالقول " تأكيدًا على موقفي السابق برفض التشريع بغياب رئيس للجمهورية، لن أحضر جلسة اليوم. 
ان الكتل القادرة على الاجتماع وتأمين النصاب عندما تلتقي مصالحها على ضرورة إبقاء البلديّات التي تسيطر عليها، هي نفسها من تعطل الجلسات عندما يعود الأمر لانتخاب رئيس للبلاد الذي يشكل مدخلًا لحلّ معظم المشاكل، من البلديّات إلى غيرها.
ان تأجيل الانتخابات البلدية للمرّة الثانية هو خرق لدستور الطائف، وموقفي ثابت لجهة ضرورة تطبيقه لكونه الأمر الوحيد الذي يعيد لبنان الى السكّة الصحيحة.
منذ دخولنا إلى لمجلس النيابي، نخوض معارك مع أركان السلطة، نربح بعضها ونخسر أخرى، ولكن الأهم أننا مستمرون في مواجهة كل المخططات التي يحاولون تنفيذها، لإبقاء سيطرتهم على البلد، خصوصًا بظلّ انفصالهم عن الواقع الذي يؤكّد أن لبنان يدخل مرحلة جديدة".

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